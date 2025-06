Dopo intervista a Belve, Bossetti incriminato anche per caso Garlasco

ROMA – Dalle indagini sempre più articolate della procura di Pavia in merito al delitto di Garlasco starebbero emergendo nuovi riscontri sulla posizione di Andrea Sempio ma, da circa una settimana, anche su Massimo Bossetti. Il condannato per l’omicidio di Brembate, infatti, è finito al centro degli accertamenti degli inquirenti nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi grazie anche all’uso di tecnologie molto avanzate: RaiPlay.

Nella puntata di “Belve Crime” del 10 giugno scorso, Francesca Fagnani ha infatti intervistato il responsabile dell’omicidio di Yara Gambirasio, allo scopo di plagiare Franca Leosini (dopo Giovanni Minoli) e perfezionare il lavoro condotto con tanta superficialità dalla Corte d’assise di Bergamo, dalla Corte d’appello di Brescia e dalla Corte suprema di Cassazione.

Dopo aver visionato numerose volte la puntata, anche col microscopio a scansione e da angolazioni diverse, gli inquirenti sono riusciti a raccogliere dichiarazioni mitocondriali che incriminerebbero Bossetti anche per l’omicidio di Chiara Poggi. In più, sarebbero state successivamente riscontrate tracce del Dna dell’ex muratore di Mapello sui leggings della madre di Andrea Sempio e sul martello ritrovato nel canale di Tromello (martello che, peraltro, è uno strumento spesso usato dai muratori). Infine, il coinvolgimento di Bossetti nel caso è stato confermato dal cane della Fagnani, un pastore tedesco molecolare che gli ha pisciato su una scarpa.

Bossetti, che dal 2018 sta scontando in carcere un ergastolo, respinge tutte le nuove accuse rimarcando soprattutto che all’epoca dei fatti contestati non frequentava parcheggi a Vigevano ma solo centri sportivi con dentro delle tredicenni. Come prova, ha addotto il fatto di non avere nessuno scontrino di sosta in parcheggi di Vigevano, lasciando gli inquirenti un po’ interdetti.

Insomma, nell’attesa che Sempio riesca a dare la colpa a un marocchino, il caso Garlasco sembra sempre più intricato e dovremo probabilmente attendere ancora tanti anni prima che finalmente sia chiarita definitivamente la vicenda, con una serie Netflix scritta da ChatGpt e firmata da Gianluca Neri.



Stefano Pisani