Scienza. I pipistrelli si posano a testa in giù per prendere per il culo i fascisti

Batm (AN) – Secondo il ricercatore A. Fleck, dell’Università degli espulsi da Harvard, i pipistrelli non si appendono a testa in giù per ragioni biologiche, ma per motivi decisamente politici. Ovvero: per prendere per il culo i fascisti. In questa intervista che siamo riusciti a ottenere (offrendo allo studioso giusto qualche pasticcino e una Green Card di durata illimitata), abbiamo scoperto una verità che potrebbe riscrivere la zoologia, se solo qualcuno avesse voglia di aprire Word e digitarla.

Buongiorno.

Buongiorno a lei.

Iniziamo subito dalla sua incredibile scoperta: coi suoi studi lei ha convinto gli etologi di tutto il mondo che i pipistrelli si posano a testa in giù per prendere per il culo i fascisti.

È corretto.

E io che pensavo fosse semplicemente il loro modo di dormire…

Ma figuriamoci. Prima del ’45 i pipistrelli dormivano tutti a testa in su.

Sta dicendo che questi piccoli chirotteri hanno senso dell’umorismo?

Assolutamente, sì. Certo, a volte questa posizione presenta delle controindicazioni. Ad esempio, diventano un po’ nervosetti, con tutto il sangue che gli va alla testa. Per questo a volte li vedete volare all’impazzata.

E il loro colore nero?

Anche quella è una provocazione. In realtà sono bianchi. Si colorano di nero per rafforzare lo scherno. Sono dei perfezionisti.

Credevo fosse per mimetizzarsi meglio durante la notte… Magari in realtà ci vedono anche benissimo?

Sì, ma quello col fascismo non c’entra nulla. È giusto per prendere la pensione d’invalidità.

Capisco. Ma cambiando leggermente argomento con un tema che è forse poco attinente… Ma secondo lei, Bruce Wayne (attenzione spoiler!), alias Batman…

Sì?

…è quindi un simbolo dell’antifascismo?

Un miliardario che ha una visione autoritaria della giustizia? Direi proprio di no. Per i pipistrelli, Batman è un oligarca.

Effettivamente.

Al massimo, il Joker di Phoenix può essere considerato un rappresentante dell’antifascismo.

Quindi, per chiudere questa intervista: possiamo affermare che i pipistrelli si appendono a testa in giù, per esorcizzare le loro paure?

Possiamo dirlo.

E temono solo il fascismo?

Sì, temono solo il fascismo. E forse un po’ anche Ozzy Osbourne.

Albert Huliselan Canepa