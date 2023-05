Donna chiede a Papa Francesco di benedire il suo gatto, ma il gatto la rimprovera

ROMA – Non si sono ancora spente le polemiche sul caso della mancata benedizione al cane da parte di Papa Francesco, che subito un altro episodio con protagonista un animale domestico è salito alla ribalta della cronaca. Una donna, dopo essere venuta a conoscenza dell’episodio del cane, ha voluto provare con il suo gatto, convinta che il Santo Padre stavolta non si sarebbe rifiutato di benedire il suo pelosetto dal musetto puccioso. Così si è presentata a piazza San Pietro, con il micio nel trasportino, e quando Bergoglio si è avvicinato alle transenne al termine dell’Angelus, ha prontamente estratto il gatto dalla gabbietta e ha detto al Pontefice: “Ecco mio figlio, lo può benedire? Lo guardi, non è come quel sacco di pulci del cane!”.

Ma prima ancora ancora della reazione del Pontefice è arrivata quella del gatto che ha assestato un morso sulla mano della padrona, ha graffiato il Papa sul viso ed è saltato giù, disperdendosi tra i fedeli. L’animale è stato raggiunto subito dopo dalla sicurezza del Papa e catturato grazie a un sofisticato stratagemma (l’apertura di una scatoletta di tonno). Gli agenti lo hanno identificato come Ritz, nome già noto in Vaticano per alcune esternazioni non gradite ai vertici ecclesiastici.

Il gatto – che attualmente risulta iscritto all’UGAAR (Unione Gatti Atei, Agnostici e Razionalisti) – ha voluto rilasciare una dichiarazione, prima di essere riconsegnato alla sua proprietaria: “Innanzitutto io qui non ci volevo venire, avrei preferito andare dal veterinario piuttosto che assistere a questa pagliacciata. Poi vorrei dire a quell’idiota dell’umana che mi è toccata come padrona che non sono suo figlio, ripeto: NON SONO SUO FIGLIO. E la prossima volta che si azzarda a portarmi a San Pietro gli stacco una mano. Infine un messaggio per tutti quelli che si sono indignati per la mancata benedizione del Papa a quel fesso del cane: state calmi. Avete reagito come se la benedizione di questo qui [indica con la zampa il Papa intento a disinfettarsi il volto NdR] avesse davvero un effetto concreto sulle nostre vite. Non è così, è solo una stupida superstizione che non influisce minimamente sul corso degli eventi…vi ricordo che anche la Costa Concordia è stata benedetta prima del varo. Vorrei dire altre cose ma ho sonno, oggi ho dormito solo 13 ore, quindi riportatemi a casa“.

Eddie Settembrini