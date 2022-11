“Devi trattarmi come ai primi tempi”, e lui parte in vacanza con gli amici

Olona (VA) Ogni relazione sentimentale attraversa momenti di alti e bassi emotivi, spesso provocati da problemi di comunicazione tra i partner. Mantenere il rapporto vivo negli anni è una sfida ardua e le crisi di coppia sono all’ordine del giorno. Nelle dinamiche relazionali la speranza che il rapporto torni quello dei primi tempi si alterna con la prospettiva di interrompere la relazione, e si è assaliti dai dubbi: “Sarò capace di amare ancora?”, “Riuscirò a ricominciare con le mie forze?”, “Troverò la stessa qualità di lasagne e di preliminari?”, “Dopo quante ore dalla fine della relazione è moralmente accettabile iscriversi su Tinder?”

Questa è la situazione in cui si sono trovati sabato Mattia B. (27) e Greta T. (25) una giovane coppia di fidanzati che, dopo 7 anni di relazione, sta passando la loro prima seria crisi. Mattia, non potendo contare ancora neanche su di un ripiego base e in pieno stallo sentimentale, ha cercato di salvare il rapporto (i pompini) adottando l’insolita ma efficace tecnica del “prendere alla lettera”.

Rientrati a casa dopo un diverbio in macchina, la furiosa Greta ha preteso da Mattia di poter rivivere l’amore dei primi tempi, quello frivolo e spensierato, fatto di “piccoli gesti e farfalle nello stomaco”, quando “ci batteva forte il cuore prima di vederci perché il tempo per stare insieme era pochissimo”. Mattia, commosso dalle urla della sua amata, ha deciso di accontentarla, e con calma serafica ha preso il telefono e ha prenotato a sangue freddo un viaggio a Praga con i suoi 5 amici dell’epoca, tutti ancora single.

Greta non credeva ai suoi occhi, ma prima che potesse dire qualsiasi cosa Mattia le ha chiesto di sistemarsi un po’ il trucco e di vestirsi, “dai usciamo, sono già le 11“, lasciandola di stucco e incapace di rifiutarsi. Appena saliti in auto Mattia ha chiamato il suo vecchio amico ‘Squama’, collezionista di Daspo e ultras irriducibile della Solbiatese, gridando :“Squama si torna a saccheggiare gli autogrill, quest’anno torno in curva!!!” A quel punto Greta ha ripreso il controllo di sé, ed è andata subito su tutte le furie, inveendo conto Mattia per alcuni minuti.

Arrivati al parcheggio sotto casa dei genitori di lei, Mattia le ha chiesto di andare a dormire nella sua vecchia stanza: “Non urlare, è tardi e i tuoi potrebbero sentirci, ci vediamo il prossimo weekend, ti amo” e con un gesto le ha aperto lo sportello, Greta si è girata e ha capito che lui l’aveva riportata a casa dei suoi genitori per le 11.30, esattamente come ai primi tempi in cui amoreggiavano. A questo punto Mattia ha definitivamente concluso la discussione con un virtuosismo degno di un giocoliere “Ah Mercoledì è il nostro mesiversario, non me ne sono dimenticato. Pizza dall’egiziano? ” “Col cazzo che ci vengo” “Ok amore, meglio così, faccio l’asta per il fantacalcio“.

Dopo lo shock iniziale, ora i 2 stanno ancora insieme, lei è stata al gioco e ora lui sta ancora tentando di riottenere il culo e quella cosa con la lingua alla fine dei pompini. L’amore trionfa.

Vittorio Lattanzi