Deputato di Fratelli D’Italia vince l’oro ai mondiali di Lancio della colpa all’indietro

ATREJU (ROM) – Clamoroso trionfo azzurro ai Mondiali di Bucarest. L’onorevole Charles Pella, deputato marchigiano di Fratelli d’Italia e punta di diamante della spedizione tricolore, ha conquistato la medaglia d’oro nella disciplina regina: il Lancio della colpa all’indietro (cat. pesi massimi).

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​Allenato da oltre tre anni dal guru della disciplina, Italo Bocchino, Pella ha eseguito un gesto tecnico che resterà negli annali. Con una torsione del busto di 180 gradi, è riuscito a scagliare la responsabilità del caro-benzina oltre il Governo Draghi, facendola rimbalzare sul Conte II e centrando con precisione millimetrica una riunione di condominio del 1984. Lì, un giovane Romano Prodi, votando NO all’ampliamento di un cortile, avrebbe gettato le basi per l’attuale crisi energetica globale.

Con una tecnica sublime ha eseguito un ‘Antani carpiato con scaricabarile a sinistra‘ che sfida le leggi della fisica.

Pella sin da subito è apparso leggero, quasi etereo, ai cronisti ha rivelato che: ​”Il segreto è non guardare mai il presente!” – e poi un messaggio ai giovani – “Non dimenticate, la colpa è sempre dell’ultimo! … e se l’ultimo sei comunque tu, puoi sempre prendertela con l’inventore degli immigrati“.

Un successo che conferma l’egemonia italiana in una disciplina dove, storicamente, non abbiamo mai avuto rivali, ovviamente non per colpa nostra.

Vittorio Lattanzi