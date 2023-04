Clamorosa sconfitta del Napoli, Marisa Laurito: “Va bene, va bene, non mi spoglio!”

NAPOLI – Dopo l’incredibile poker incassato dalla squadra di Spalletti, per il Napoli è tempo di analisi. La sonora sconfitta per 4-0 per mano del Milan secondo alcuni avrebbe una precisa spiegazione, anzi, un nome e un cognome: Marisa Laurito.

La giunonica vedette partenopea, da sempre simbolo della città di Napoli e dei babà, nei giorni scorsi ha infatti annunciato che, in caso di vittoria dello scudetto, sarebbe andata in giro per la città “nuda e avvolta nella bandiera del Napoli”. “E che sfaccimm – spiega Gennaro G. Gennariello, detto Gennarielluzzo, capotifoso della curva “Triccheballacche” dello stadio Maradona – i guaglioni si sono messi appaura, nisciun vuole vedere la Laurito annur [nuda. ndR], manc o miereco [il medico, ndR]! Per favore, ritirasse chella minaccia, e la squadra tornerà a vincere! Fozzanabolisempre!”.

Alla disamina del supporter della squadra azzurra fa eco quella di eminenti giornalisti sportivi, come Gaolo del Penio, che spiega: “Parlano i numeri. Quando Serena Autieri ha ventilato l’ipotesi di fare uno spogliarello allo stadio in caso di vittoria di quella cosa che non nomino, cinque diversi giocatori hanno smesso di scop… ehm hanno iniziato ad allenarsi, Lozano ha sniffato un’antica polvere che secondo una leggenda messicana trasforma gli attaccanti in minotauri, Spalletti ha ordinato dieci casse di Viagra. Erano tutti pieni di energia. Invece, quando ha parlato la Laurito…”.

Secondi fonti non accreditate ma bene informate, la prospettiva di vedere la Laurito nuda avrebbe avuto infatti effetti diversi: Osimhen si è procurato da solo la lesione distrattiva all’adduttore sinistro, il portiere Meret si è accecato guardando la filmografia di Nino D’Angelo, e i tifosi sugli spalti hanno iniziato a picchiarsi tra loro in un’orgia di distruzione, colmi di furore, come se qualcuno avesse urlato che Maradona non si lavava i capelli. La Laurito, da par suo, dopo questa disfatta ci ha tenuto subito a commentare: “Va bene, va bene! Non mi spoglio! Ho capito, calmatevi! Se il Napoli vincerà lo scudetto, andrò in giro con un burka e ricoperta di chili di mozzarella filante, va bene? Così vi impegnate!”.

Ora però è tempo di correre ai ripari e fare in modo che gli azzurri trovino l’energia giusta per quest’ultimo miglio. A dare una mano è il noto performer Liberato, alias Gennaro Nocerino, che promette: “Se il Napoli vince lo scudetto, smetto di cantare”. Ma chissà se basterà.



Stefano Pisani