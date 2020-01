Cinema revisionista, Quentin Tarantino dirigerà “La vendetta di Anna Frank”

Los Angeles – Il famoso cineasta americano Quentin Tarantino sarebbe già al lavoro su un nuovo film. Dopo aver fatto del revisionismo storico una delle sue cifre stilistiche come in “C’era una volta a Hollywood”, “Bastardi senza gloria” e “Hammamet”, il regista è pronto a dirigere la sua nuova creatura: “La vendetta di Anna Frank”.

Poco si sa della trama, perchè ben poco di ufficiale è filtrato fino a ora a parte il logo del film. La pellicola dovrebbe essere ambientata negli anni ’60 in un universo alternativo in cui Anna Frank è riuscita a salvarsi dalla persecuzione nazista e si arruola in un misterioso gruppo di mercenari per andare a stanare e trucidare i generali delle SS nasconti in Sudamerica.

Al momento non ci sono conferme sul cast, anche se per il ruolo della protagonista sembra forte la candidatura di Samuel L. Jackson. Alcune voci danno come probabile la presenza di Brad Pitt, che dovrebbe tornare nel ruolo del tenente Aldo Raine di “Bastardi senza gloria”. Pare infatti che “La vendetta di Anna Frank” sarà ambientato nel medesimo universo narrativo, ma se così fosse saranno ben poche le chance di vedere la spietata vendicatrice uccidere Adolf Hitler. L’antagonista principale potrebbe essere dunque Adolf Eichmann, che in seguito alla Seconda Guerra Mondiale si rifugiò in Sudamerica dove iniziò a guadagnarsi da vivere come fashion blogger.

Lo sviluppo del progetto è ancora in fase embrionale, ma l’attesa per ulteriori notizie è già spasmodica per quello che si preannuncia essere uno dei film più sanguinosi e truculenti del regista appena candidato all’Oscar.

Andrea Bonechi