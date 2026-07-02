Caldo record in Francia, sempre più persone tengono sotto l’ascella una baguette surgelata

Parigi (Sahara) – In queste settimane la Francia è stata colpita da un’ondata di caldo eccezionale, facendo registrare le temperature più alte per il mese di giugno degli ultimi cento anni, anche se probabilmente saranno le più basse dei prossimi cento anni.

I termometri in molte località superano i 40 gradi all’ombra, ma di ombra non c’è neanche l’ombra e per le strade l’asfalto inizia a sciogliersi come una Fondue savoyarde. Si stanno diffondendo mode impensabili fino a pochi anni fa, come il cosiddetto Frire sur la Tour: usare il metallo rovente della Tour Eiffel per friggere uova, carne e pesce oppure delle perfette Crêpe Suzette flambé.

Sembra che non si riesca a trovare nessun rimedio per questa arsura devastante: le bottiglie di champagne ghiacciate stappate per rinfrescare il palato diventano subito incandescenti, tanto che si parla di Champagne brûlé. Chi prova a trovare refrigerio con un tuffo nella Senna si ritrova immerso nell’acqua sempre più bollente come la rana nella famosa metafora, circondato da pesci già cotti e pronti per finire in una bouillabaisse.

Un’azienda di abbigliamento ha lanciato degli speciali gilet criogenici riempiti di azoto liquido, ma li ha prodotti solo di colore giallo: i cittadini che hanno provato a indossarli hanno quindi goduto di un immediato refrigerio, ma a stretto giro sono stati menati dalla gendarmerie, che li ha scambiati per esponenti del Mouvement des Gilets jaunes.

La misura anti-caldo più efficace si deve al titolare di una celebre boulangerie del 17ème arrondissement, Pierre Croissant, che ha pensato di surgelare le sue celebri baguette al motto di “Liberté, Égalité, Surgelé”. I clienti, che tradizionalmente le trasportano tenendole sotto l’ascella, si dicono entusiasti dell’effetto refrigerante che ne ricavano. Alcuni ne prendono due, una per braccio, mentre i più audaci arrivano a quota tre, portando la terza baguette in un posto invisibile dall’esterno, ma che regala brividi freddi dall’interno, sentenziando fieramente “À la guerre comme à la guerre”.

Andrea Michielotto