Calcio, sceicco arabo compra tutti i palloni del mondo e se li porta a casa

È una svolta epocale per il calcio quella impressa dallo sceicco Hassan Al Midah Creso Grana, magnate del petrolio e proprietario di uno dei più importanti imperi finanziari del mondo. Il multimiliardario (nato in Arabia Saudita, ma residente in una nazione da lui fondata e realizzata interamente in oro massiccio, NdR) ha nelle scorse settimane portato a termine il suo sogno più grande: comprare tutti i palloni da calcio del mondo e detenere il controllo globale su questo sport.

“Sono sempre stato un appassionato di calcio e un vero sportivo – racconta Al Midah – ma non potevo sopportare che la squadra per cui stavo tifando perdesse. La vita mi ha insegnato che nello sport quello che conta è vincere perché hai più soldi, se hai più soldi e perdi vuol dire che il gioco è truccato. Perciò ho deciso di investire una piccola parte della mia ricchezza per provare a rendere il mondo un posto migliore. Ora che possiedo tutti i palloni del mondo me li porto a casa e decido io chi gioca, quando, e quale sarà il risultato finale“.

Lo sceicco non è nuovo a queste iniziative filantropiche: già nel 2019 aveva provato a raddrizzare uno 0 a 3 che la sua squadra stava subendo nei confronti del Real Madrid dopo appena 2 minuti di partita. Al Midah aveva chiesto prima all’allenatore di infondere più dinamismo al team, rivendicando come i suoi giocatori fossero più costosi degli altri: “Li ho pagati di più, sono completamente in oro massiccio, devono correre, devono vincere”.

In un’altra occasione il miliardario aveva provato a comprarsi l’arbitro; in molti gli avevano fatto notare che comprare un arbitro durante una partita, invadendo il campo mentre si agita il libretto degli assegni e tenendo nell’altra mano un sacco con il simbolo del dollaro, avrebbe potuto configurare un’ipotesi di reato. Al Midah aveva quindi deciso di comprare tutte le persone che avrebbero potuto ritenere il suo gesto configurabile come reato. Poi si era comprato tutta la giuria del processo per tentata corruzione, infine il Codice Penale nella sua interezza, per sostituirlo con uno in oro massiccio avente un unico articolo: “Sono più ricco di voi”. Nonostante ciò, quell’anno Al Midah non riuscì a far vincere alla sua squadra il titolo di Miss Universo.

L’acquisto di tutti i palloni del mondo, però, potrebbe essere la soluzione definitiva per il sobrio plutocrate: ogni partita verrà giocata nel campo di calcio in oro massiccio della sua residenza, e se la sua squadra dovesse essere in svantaggio, Al Midah potrà sempre prendere il pallone e portarselo a casa. E se questo non dovesse bastare, lo sceicco ha già fatto sapere di essere interessato all’acquisto della matematica.

Gianni Zoccheddu

(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al sostegno di Box, Giuseppe Lastaria e Dario Cecchini)