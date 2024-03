Allerta Dengue. Governo prepara spot in cui Sinner insegna come si usa la racchetta anti-zanzara

Dopo l’emergenza del virus Dengue – trasmesso dalle zanzare del genere Aedes aegypti – in Brasile e Argentina, è allarme anche in Italia. Il Ministero alla Salute ha infatti innalzato il livello di allerta invitando a disinfestare gli aerei che arrivano dal Brasile, mentre si sta valutando anche l’approvvigionamento di vaccini e zanzariere. Il Governo ha inoltre annunciato una Pubblicità Progresso su come si usa una racchetta elettrica per zanzare con protagonista Jannik Sinner che, dopo l’eventuale vittoria agli Indian Wells, dovrebbe essere ancora più efficace.

Nello spot – stando a quanto trapelato – Sinner brandisce con maestria e umiltà una racchetta elettrica anti-zanzare e mostra i movimenti necessari per ucciderne quante più possibili, sia con il dritto che con il rovescio, poi pronuncia l’emblematico messaggio: “Ringrazio i miei genitori per avermi lasciato libero di provare a uccidere zanzare, vorrei che tutti i bambini potessero sentirsi così, senza pressioni mentre prendono a racchettate questi insetti. Fate tutti come me, però in modo più umile e senza residenza a Monte Carlo“.

Intanto, sono state già diffuse alcune linee guida, con raccomandazioni e chiarimenti sulla malattia. “Come riconoscere le zanzare infette provenienti dal Sudamerica? Il loro sibilo ricorda le maracas“, si legge sul sito delle FAQ attualmente online. La pagina contiene inoltre i consigli per non infettarsi, tra cui il distanziamento sociale di almeno 1 metro e mezzo dalle zanzare, come convincere questi insetti a non pungere attraverso l’ipnosi e l’invito a segnalare all’Autorità Sanitaria e all’Esercito le persone che si grattano.

In Brasile l’epidemia ha raggiunto livelli molto preoccupanti, l’emergenza sanitaria è così grave che quest’anno il percorso delle sfilate di Samba del Carnevale si è concluso direttamente nel reparto infettivologia dell’Ospedale di Rio. I sintomi della malattia sono quelli di una comune influenza, come febbre accompagnata da mal di testa acuti, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito. In alcuni casi può svilupparsi una febbre emorragica che conduce alla morte, però almeno la puntura non vi prude più. Il Ministero della Salute ha rivelato che nei prossimi giorni dovrebbero arrivare allo Spallanzani le prime dosi di vaccino. L’immunizzazione completa si raggiunge con due dosi e un corso di ballo sudamericano.

Stefano Pisani



(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al sostegno di Box)