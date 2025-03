Alessandro Borghese non trova 4 ristoranti aperti fino alle 14: cancellata la puntata di Macerata

Macerata (MC) – Definitivamente annullata la puntata di 4 ristoranti a Macerata. In effetti l’annuncio di una puntata del programma di Alessandro Borghese in città, soprattutto per i marchigiani, ‘sapeva’ di fake news, dato che non esistono quattro ristoranti aperti in quel capoluogo di provincia, se si escludono i kebabbari.

Ma, in realtà, si è scoperto che la puntata era stata già programmata, quindi nessuna finzione, né bufala, tutto reale, anche se la gara sarebbe stata itinerante in quattro località, a causa del cronico deficit di ristoranti proprio a Macerata.

L’unica disattenzione della produzione sarebbe stata quella di non concordare l’orario delle riprese con i ristoratori in gara, dando per scontato che anche nelle Marche valessero gli orari standard delle convenzioni internazionali. Quando le intenzioni della troupe del programma hanno inevitabilmente finito per scontrarsi con gli intransigenti usi locali, il programma è stato sospeso.

Purtroppo la produzione era all’oscuro della inderogabile usanza marchigiana di chiudere le cucine alle 13.30, e del fatto che solo attraverso raccomandazioni o parentele nei limiti del secondo grado, ci si possa sedere a tavola nell’intervallo che va dalle 13.30 alle 13.59, non senza occhiatacce e finti sorrisi di circostanza.

Dal momento che Borghese era sprovvisto delle necessarie raccomandazioni, ha tentato invano di accordarsi con un “Finiamo Ie riprese alla 14.30 e potrete sparecchiare“, ma quando i ristoratori hanno compreso la trappola a cui stavano andando incontro, sentendo, inoltre, provenire la richiesta da un accento non della regione – “Forse è di Pesaro“, ha commentato un maceratese – hanno rifiutato con disprezzo l’invito al programma.

Ma lo chef di San Francisco non ha ceduto subito e ha proposto con grande disponibilità di girare una inedita puntata serale, pensando, così, di avere più tempo a disposizione, ignorando, però che l’orario della cena è ancora più ferreo e ridotto.

Borghese, disposto a tutto pur di celebrare degnamente la cucina marchigiana, ha quindi suggerito di spostare la puntata sul litorale, zona in cui avrebbe guadagnato ben 25 minuti di margine per le riprese, essendo la costa ‘votata al turismo’, ma alla fine non è riuscito a concordare che una sfida a base di antipasto freddo insalatona e dessert.

Arrivati a quel punto, anche Borghese si è dovuto arrendere alla ormai leggendaria vocazione turistica marchigiana.

Vittorio Lattanzi