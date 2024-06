Afa record, il governo consiglia di non marciare in camicia nera nelle ore più calde

Roma – Dopo essersi fatto attendere per un po’ il grande caldo è finalmente in arrivo. L’anticiclone africano “Campagna D’Etiopia” sta per fare capolino su tutto lo stivale portando il suo carico di afa, temperature record e un’insana voglia di stendere il braccio a 135 gradi in pubblico durante alcune adunate giovanili.

Insieme ai consueti consigli della protezione civile di evitare di uscire nelle ore più calde, di bere più frutta e verdura e di partecipare a meno manifestazioni possibili per il sostegno della Palestina, anche il governo presieduto dal Presidente Giorgia Meloni ha voluto diramare un comunicato per proteggere i cittadini dalla morsa estiva imminente.

“Camer… Italiani. Con l’avvento della calura africana (e da dove poteva venire sennò) vi chiediamo di non farvi prendere da facili allarmismi e sottostare a poche semplici regole prima di uscire di casa – ha proclamato il sottosegretario al Nessun Cambiamento Climatico, Giorgio Adunante – Primo: bevete più frutta e verdura ma italica. Sì a fragole e mandarini, no a fichi d’India e avocado, anche se ormai li fanno in Sicilia. Secondo: evitate di raggrupparvi in manifestazioni a rischio idrosociologico, cioè quelle manifestazioni dove possiamo spruzzarvi con l’idrante per disperdervi tipo il Pride. Terzo: evitate di marciare in camicia nera nelle ore più calde. È un consiglio spassionato che facciamo a tutti i camer… gli italiani!”

Un messaggio di buon senso che ha riscosso subito l’approvazione dei piccoli virgulti di Gioventù Nazionale, che hanno commentato: “Marciare col fresco è anche più comodo per noi, e poi di notte, i ne*ri da picchiare sono anche più difficili da trovare e così ci si diverte sempre un po’ di più”.

Davide Paolino