Von der Leyen: “Ue invierà armi a Zelensky per affrontare nuovo colloquio con Trump”

BRUXELLES – La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha chiarito in questi giorni il significato del suo appello al riarmo dell’Europa: “Aumentare la dotazione di armi degli stati membri è diventata una necessità non più differibile. Considerata la recente posizione di ostilità assunta dagli Stati Uniti è bene che ogni Capo di Stato si doti di un’opportuna potenza di fuoco ogni volta che va a colloquio con Trump”.

Tra le prime reazioni, quella del presidente francese Macron che si è detto favorevole al piano ma “solo per i miei colleghi”, in quanto lui non ha bisogno di armi perché “ho già le mie mani, e il mio uccello”.

Nello specifico, la von der Leyen ha anche sollecitato un nuovo urgente invio di armi all’Ucraina. Dopo l’annuncio di Zelensky di un’apertura alle trattative guidate da Trump, il presidente ucraino, per sua difesa personale, non potrà recarsi alla Casa Bianca senza almeno 4-5 missili da crociera Storm Shadow in tasca. L’Unione Europea ha anche decretato lo stanziamento di un piccolo budget per l’abbigliamento di Zelensky, che sarà rinnovato direttamente dalla personal shopper di Trump per evitare crisi diplomatiche.

Intanto, prosegue il dibattito tra gli stati europei sulla posizione da tenere sulla questione del riarmo generale, dibattito che si sta svolgendo con calma e da cui sono emerse diverse posizioni contrarie (in Italia, contrari il PD, la Lega e il comico Maurizio Crozza), ampiamente giustificate considerando il clima mondiale estremamente disteso in cui ci troviamo.



Stefano Pisani