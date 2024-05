“Voglio essere come lui!” Bambino guarda video di Salvini e decide che da grande farà il clown

OCCHIOBELLO – Un dolce e timido sorriso, un panino con la salama in mano e una felpa verde con la scritta “Padania is not Italy” sul petto. Così appare Piero Massimi, meglio conosciuto col nome d’arte Pierre Maxime, in una bellissima foto posta nel centro della parete che dà sul grande salone della sua casa in provincia di Rovigo.

Racconta il padre: “Anche se aveva detto che non ci sarebbe mai venuto, a otto anni lo portai con me al raduno della Lega a Pontida e già dopo quell’evento iniziò a sviluppare una certa affinità con i pagliacci.

Poi all’età di undici anni vide per la prima volta un video di Salvini in cui si umiliava pubblicamente suscitando grandi risate e tanto consenso. Quel video cambiò la sua vita. ‘Papà voglio essere come lui!’ disse“.

Sorride Piero alle parole del padre ma poi ci tiene a raccontare il suo percorso pieno di sacrifici e che non passi il messaggio che si possa diventare un pagliaccio di quella caratura senza impegno e senza enormi rinunce: “A 12 anni ho convinto i miei ad iscrivermi all’Atelier Teatro Fisico Philip Radice a Torino, una rinomata Scuola di Teatro, riconosciuta a livello internazionale con più di trent’anni di storia. Dopo tre anni di formazione intensa ho iniziato con stage formativi con Loco Brusca, Johnny Melville e poi il corso da Yves Lebreton, il maestro del Teatro Corporeo e del Mimo Corporeo. A diciotto anni, però, l’età in cui potevo scegliere di candidarmi col più grande partito di pagliacci della storia, ancora non mi sentivo pronto a confrontarmi con quei professionisti e mi sono preso un anno sabbatico. Ma non ho perso tempo e ne ho approfittato per studiare tutto quello che trovavo sul maestoso Jango Edwards e per osservare ancora meglio Salvini e lì ho capito cosa mancasse al mio percorso di completamento come artista: la strada. Così ho iniziato nelle piazze, poi sono passato alle sagre e infine ai luoghi delle disgrazie per tentare di riportare un sorriso, ma su questo lui è veramente imbattibile, un passo avanti a tutti“.

E ora Pierre Maxime è pronto?

P.M. “Ora sento di avere gli strumenti adatti per salire di livello, anche se nel grande circo della Lega il livello è altissimo e credo che per i prossimi anni Salvini abbia trovato il suo partner naturale per le gag, proviene dalla scuola internazionale militare di Clown, un gigante, diciamo che Krusty ha trovato il suo Telespalla Bob. Crescerò, ma senza fretta, che è un po’ il mantra dei leghisti“.

Vittorio Lattanzi