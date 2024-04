“Viaggia di continuo senza dichiarare redditi”. GdF indaga anche sulla Venere di Open to Meraviglia

Instagr (AM) – Non c’è pace per gli influencer. Dopo i provvedimenti e le inchieste giudiziarie che hanno colpito Chiara Ferragni, i controlli della Guardia di Finanza sui redditi Gianluca Vacchi, Luis Sal, Giulia Ottorini ed Eleonora Bertoli e le indagini a carico di Daniela Santanché, oggi a finire nei guai è la Dott.ssa Simonetta Vespucci Venere (meglio conosciuta come Venere di Open to Meraviglia).

Attaccata per le sue fattezze (“Inaccettabile body shaming”) e per il suo marcato accento ligure (“Il solito campanilismo”), la Dott.ssa Venere è stata fin da subito fortemente divisiva, come tutte le influencer che si rispettino. Lo scorso agosto aveva catturato l’attenzione della Procura della Corte dei Conti e aveva fatto perdere le sue tracce per un po’, in attesa che la bufera si placasse, scegliendo di stare qualche mese lontana dai social e dedicare un po’ di tempo a sé stessa. Ma già dallo scorso autunno ha ripreso a postare foto dei suoi viaggi: Lecce, Roccaraso, Livigno, Terni, Sanremo… per citare solo alcune delle bellissime località – a parte Terni – visitate dalla giovane proctologa genovese.

“Ma come può permettersi tutti quei viaggi e quei vestiti firmati?” devono essersi chiesti gli agenti della GdF di Panevecchio sul Tavolo, che hanno avviato l’indagine a suo carico. La Dott.ssa Venere, infatti, non ha mai dichiarato redditi per la sua attività di influencer (“Lo faccio solo perché mi diverte, non ci guadagno niente. I vestiti? Porto sempre gli stessi!”) e i suoi colleghi medici non la vedono da un po’ in ospedale (“Risulta assente per malattia da aprile 2023” rivela una fonte).

La Dott.ssa Venere non ha voluto commentare direttamente la notizia, ma ha pubblicato alcune storie piuttosto eloquenti:

“Il mio stato d’animo è uguale a quello di ieri, a quello di una settimana fa e a quello di un mese fa: assolutamente tranquilla a fare il mio lavoro. Come vedete anche qua oggi, come ieri e come farò domani”.

Poi, agli hater che le hanno fatto notare che da un anno risulta assente dal posto di lavoro ha replicato:

“Ho da fare. Per il turismo c’è molto da fare in Italia”.

Francesco Conte