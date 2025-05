Trump smentisce l’intenzione di diventare Papa: “Non vedo perché dovrei rappresentare me stesso”

Dopo giorni di dichiarazioni contraddittorie e messaggi ambigui è finalmente giunta da Donald Trump la definitiva smentita dell’intenzione di diventare Papa.

Il tycoon ha infatti concesso un’intervista a Brown Nose della FOX in cui ha parlato, tra l’altro, anche dei suoi futuri progetti.

“I dazi, uh, sono bellissimi e diventeremo tutti miliardari, ehm, perché il popolo americano farà la fame. Nessuno farà la fame come il popolo americano!“

“Ehm… Le avevo chiesto del suo post con l’immagine di lei in vesti papali“

“Sono fake news. Non c’entro. È stata un’iniziativa dell’IA. Ma quando mi eleggeranno Papa, rifiuterò“

“I Cardinali sceglieranno lei?“

“Assolutamente. Fanno la fila per baciarmi il culo. Proprio stamattina un cardinale, un uomo alto e forte, mi ha avvicinato e con le lacrime agli occhi mi ha detto: ‘Sir, ma come fa a saperne più di tutti di tutto, la prego, venga a papare!‘”

“Papare?“

“Certo. Ma io ho risposto che non ho intenzione di fare il Papa. L’ho detto per scherzare, ma le persone sono stupide e non hanno il senso dell’umorismo“

“Perché non vuole fare il Papa?“

“Mi hanno detto che dovrei essere cattolico, ma non ci sono problemi. I cattolici mi amano e ho vinto il 115% del voto cattolico. Poi non dovrei essere sposato, ma sono regole stupide e si superano facilmente, me lo ha detto la mia fantastica Corte Suprema. Sarei un Papa incredibile, il migliore nella storia, ma non avrebbe senso“

“Cioè?“

“Sarei il mio rappresentante in terra, prenderei ordini da me stesso, dovrei lavorare nel weekend invece di giocare a golf a Mar-a-Lago, e per cosa? Posso comunicare coi miei fedeli con Truth Social e rendere di nuovo grande il mondo senza bisogno di andare fino a… Come si chiama? Roma? Posto infame. Noioso“

“Quindi lei non sarà il nuovo Papa?“

“Non l’ho mai detto. Non c’entro. Non lo so, chieda al mio Dipartimento per la Fede“

Rosaria Libera Greco