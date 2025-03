Trump: “Non escludo di bombardare l’Italia”. Salvini: “Opportunità per le nostre imprese”

Ovunque non ci sia da lavora (RE) – Dopo la sua discussa frase sul fatto che i dazi USA costituiscano una grande opportunità per le aziende italiane, il noto esperto di geopolitica, economia e ingegneria, Matteo Salvini, incidentalmente anche ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ha rilasciato un’altra dichiarazione che non mancherà di suscitare l’ennesimo vespaio.



Tutto parte dal fastidio provato da Donald Trump quando, mentre era impegnato nella sua quotidiana sessione di bullismo, è stato interrotto dalla telefonata di Giorgia Meloni che aveva avuto una folgorazione: “A Do’, la guerra dei dazi non conviene neanche agli USA, non possiamo semplicemente andare d’accordo?“

Messo giù bruscamente il telefono, il presidente americano ha immediatamente pubblicato sul suo social Truth (chissà perché tutti quelli che hanno la parola “verità” nel titolo sono dei risaputi fregnacciari) un post un cui attaccava i migranti perché stupratori (lui figlio di migranti e condannato per molestie sessuali), Zelensky perché era vestito male e ha rifiutato di indossare uno dei suoi cappellini MAGA, e l’Italia, che non ha ancora capito il significato di chiamare ore pasti e che pertanto non dovrà stupirsi se in un futuro più o meno immediato finirà bersaglio di un possibile bombardamento americano con tariffa a carico del destinatario.

Appena appresa la notizia, Salvini, uomo di pace nonché leader di un partito da sempre in prima linea nell’incentivare il possesso di armi, non ha mancato di rassicurare gli imprenditori italiani: “I bombardamenti USA rappresenterebbero una grande opportunità per le aziende italiane. Potremmo riconvertire le spiagge italiane secondo il modello che Donald ha in mente per Gaza. Non a caso lo stiamo sponsorizzando per il prossimo premio Nobel per la pace“.



A proposito di pace, mentre scrivevamo queste righe, il segretario leghista ha pubblicato un tweet che iniziava così:

PACE in Ucraina;

PACE fiscale in Italia.



E questo è drammaticamente e ridicolmente vero.



Augusto Rasori