Trova solo bottiglie d’acqua con tappi che non si staccano, leghista muore di sete

Legaio (LO) – Una terribile tragedia si è consumata durante un’iniziativa elettorale della Lega: sembra che un esponente del partito del Carroccio sia morto per un forte stato di disidratazione, in circostanze ancora da chiarire completamente.

A Legaio, paese affacciato sulla costa ionica lombarda, era stato organizzato un comizio, in vista delle imminenti elezioni europee, con la partecipazione del segretario Matteo Salvini e del candidato di punta della Lega, il Generale Roberto Vannacci.

Ugo Cazzaniga, detto Cazzanugo, segretario del locale circolo “Ciapa el negher” e organizzatore dell’evento, stava seguendo la preparazione della cena per la serata elettorale, a base della specialità della zona, la cassoeula con carne d’orso e polenta taragna. I numerosi assaggi della prelibata pietanza e il fatto che i tagli del plantigrado fossero stati conservati sotto sale avrebbero provocato un rarissimo caso di AFA, Arsura Fulminante Acuta.

Quando si manifesta l’AFA è indispensabile reidratarsi nel più breve tempo possibile, cosa che il povero Cazzaniga ha provato a fare attingendo alle casse d’acqua conservate nel magazzino del circolo. Purtroppo però tutte le bottigliette trovate avevano i tappi che non si staccano, a causa della direttiva UE che obbliga a utilizzare i tethered cap per tutte le bottiglie PET sotto i 3 litri. Per quanto si sia sforzato, lo sfortunato leghista non è riuscito a bere neanche una goccia dalla famigerate bottigliette e per lui non c’è stato niente da fare.

Immediata la reazione di sdegno e rabbia da parte di Salvini: “Nostro fratello Ugo è l’ennesima vittima dell’Europa, eroe della lotta per la libertà e l’indipendenza dei popoli, martire delle norme insensate che ci vogliono imporre: proporremo di incriminare Ursula von der Leyen per omicidio!”

Dura condanna anche da parte del Gen. Vannacci: “Sono profondamente irritato per l‘assurda accusa di strizzare l’occhio ai nostalgici del fascismo, ma «Molti nemici molto onore». Lasciatemi dire che il camerata Cazzaniga è morto eroicamente mentre tentava di aprire la decima bottiglietta d’acqua. Con il voto alla Lega onoreremo la sua memoria e spezzeremo le reni a questa Europa per il prossimo ventennio!”

Andrea Michielotto

(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al contributo di Box)