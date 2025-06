Terremoto in Turchia: centinaia di trapianti di capelli da rifare

Istanbul – La Turchia, ormai lo sanno tutti, è il paradiso dei calvi. Ogni giorno orde di stempiati affluiscono verso le cliniche anatoliche con la speranza di riacquistare la propria capigliatura e tornare finalmente a trombare. E lì, a quanto pare, i chirurghi sono particolarmente bravi. Tanto che alle espressioni figurative “Fumare come un turco” e “Bestemmiare come un turco” si sta lentamente aggiungendo “Eseguire autotrapianti con tecnica FUE come un turco”.

I lati negativi dei trapianti low cost risiedono nel fatto che viene utilizzato un sistema simile alle catene di montaggio: il chirurgo, in pochi minuti, passa in rassegna tutti i pazienti e gli disegna con un pennarello la nuova hairline sulla pelata, un po’ come fanno i campioni di scacchi quando giocano contemporaneamente contro tanti avversari. Poi tocca agli assistenti effettuare le estrazioni e gli innesti.

Nella mattinata di ieri, però, qualcosa è andato storto: proprio mentre decine di dottori in tutto il Paese stavano disegnando le nuove linee frontali dei pazienti, una scossa di terremoto ha colpito la Turchia. Il risultato? Centinaia di disegni di attaccature di capelli sono venute a zig-zag, proprio come il tracciato di un sismografo, tant’è che gli scienziati si sono basati proprio su questi per stabilire con precisione la magnitudo del sisma, fissato a 5.8 della scala Richter-Bob Marley.

“Ora non mi metterò certo a rifare i disegni, porco D&@!”, hanno esclamato in coro tutti i medici turchi fumando nervosamente. Perciò i loro assistenti sono passati alla fase dell’innesto rispettando scrupolosamente le linee indicate dai chirurghi, con risultati discutibili: a un paziente operato nell’epicentro del sisma, per esempio, sono stati trapiantati dei capelli sul naso.

Successivamente però, dopo la minaccia di una class action, le cliniche turche hanno fatto marcia indietro e hanno promesso di ripetere le operazioni venute male. Anche per evitare che alle già note espressioni figurative si aggiunga “Truffare i calvi come un Turco”.

Eddie Settembrini