“Solo segni italiani!”: Giorgia Meloni riforma anche lo Zodiaco

Roma – Non sarà la madre di tutte le riforme, ma certamente non passerà inosservata: la revisione dei segni zodiacali fortemente voluta dal Presidente del Consiglio approda in Parlamento, e per l’occasione Giorgia Meloni ha voluto concedere qualche minuto ai giornalisti per illustrare la sua visione.

“L’idea nasce dal desiderio di non associare più al leone, animale noto per essere ghiotto di martiri cristiani, un segno zodiacale cui sono particolarmente legata, ho pensato quindi di ribattezzarlo Ardito, per omaggiare il coraggio dei nati tra il 23 luglio e il 22 agosto. Mi è parso poi naturale rinominare Bove, con riferimento alle virtù descritte da Carducci, il segno del Toro, precisare che per Ariete si intende l’omonima Divisione corazzata e individuare in Romolo e Remo i generici Gemelli”.

Meloni ha proseguito elencando i nuovi nomi dello Zodiaco: la leziosa freccia del Sagittario diventa il più eroico sasso del Balilla, l’improduttiva Vergine sarà la feconda Massaia Rurale, la Bilancia, che troppo ricorda il tetro Bilancio dello Stato, riprenderà l’agile ed elegante nome latino di Libra, l’umido Acquario si trasformerà nella Palude Bonificata, il banale Pesci sarà la Razza (italica), l’infido Scorpione dovrà cedere il posto al valoroso Scipione.

Qualche incertezza c’è stata, si è saputo, al momento di rinominare il Capricorno, considerando che per il proprio segno zodiacale il Primo Ministro non ha voluto alcun riferimento alla sgradevole parola. Alla fine, però, è stato scelto l’austero e benaugurante Capo. Salutando i giornalisti al termine del comunicato, Meloni è stata fermata da una domanda: “Presidente, e il Cancro?”. Senza neanche voltarsi, Ella ha risposto asciutta: “È la Sinistra”.



Rosaria Greco