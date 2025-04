Sgarbi ricoverato, parla il medico: “Sta meglio, mi ha appena mandato affanculo”

ROMA – “Il paziente Sgarbi Vittorio ha dato incoraggianti segnali di miglioramento”. Questo, in sintesi, il bollettino medico emesso dal professor Pippo Talamo, primario di neurologia del Policlinico Gemelli di Roma, dove il politico e critico d’arte è ricoverato per una brutta depressione dovuta alle sue vicissitudini giudiziarie e al fatto di aver militato in Forza Italia.

La prima ad accorgersi dei segnali positivi è stata un’infermiera: “Ero andata da Sgarbi per i prelievi – racconta la donna – ma non appena gli ho messo il laccio emostatico al braccio gli ho sentito dire ‘Non sai fare nemmeno un nodo, capra!’. Poi ha aggiunto ‘L’emocromo fallo a tua sorella’. A quel punto sono andata di corsa dal primario per dirgli che il paziente stava meglio”.

Un altro episodio significativo è avvenuto qualche ora dopo: Sgarbi ha incorniciato il tracciato del suo elettrocardiogramma e l’ha venduto a un compagno di stanza spacciandolo per un quadro di un pittore contemporaneo, un certo Lucio Ventricolo. Secondo i testimoni Sgarbi avrebbe detto all’uomo: “Tieni, questo è un Ventricolo prima maniera, vale novantamila euro, ma te lo do in cambio della tua razione di petto di pollo e cicoria”. E poi lo avrebbero sentito sghignazzare rumorosamente.

“Sono tutti segnali incoraggianti – afferma il dott. Talamo – ne ho parlato direttamente con il paziente. Gli ho detto che se continua così potrà lasciare presto l’ospedale. Mi ha risposto ‘Io non vado da nessuna parte! Sono circondato da infermiere che pendono dalle mie labbra e che fanno a gara per pulirmi il culo. E il tutto a spese degli italiani! Io non mi muovo da qui e lei vada pure a fare in culo!’. L’ho registrato come un ulteriore segnale di rapida guarigione”.

Eddie Settembrini