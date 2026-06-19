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“Scelgo sempre i perdenti”: elettore di centro-sinistra annuncia che voterà per la Lega
Andrea H. Sesta
Giugno 19, 2026
Andrea Sesta
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Andrea H. Sesta
Scrivo di notizie vere su Lercio, di notizie libresche su Finzioni e colleziono gif sul mio blog. Quando mi chiedono cosa voglio fare rispondo: il pirata lebowskiano.
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