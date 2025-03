Salvini visita Torino e l’orologio atomico del Galileo Ferraris si ferma

TORINO – Non è iniziata sotto i migliori auspici la visita del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a Torino. Non appena ha posato piede nel capoluogo sabaudo tutti gli orologi della città si sono fermati, compreso quello atomico dell’Istituto Galileo Ferraris, uno dei più precisi al mondo. E non solo: secondo analisi incrociate sui dati di decine di sistemi satellitari geostazionari, l’intero Piemonte avrebbe subito uno slittamento indietro di ben due fusi orari.

“È un mistero che nemmeno la teoria della relatività riesce a spiegare – ammettono costernati i ricercatori del Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino – sembra quasi che Salvini si comporti come un mini buco nero: qualunque cosa si trovi influenzato dalla sua orbita subisce una dilatazione temporale gravitazionale che la fa rallentare, e se si è abbastanza vicini, il tempo si ferma e si viene inghiottiti in una singolarità dalla quale non esiste ritorno, proprio come i 49 milioni della Lega“.

“Il problema è che i dati attuali non concordano con l’equazione di campo di Einstein, – afferma Ermanno Minchioschi, fisico teorico a capo del dipartimento – se sommiamo tutti i ritardi subiti dal sistema ferroviario italiano nell’ultimo anno e mezzo, periodo in cui Salvini è appunto ministro responsabile, otteniamo un numero troppo grande: per convergere con l’equazione di campo, il vicepremier dovrebbe avere una massa pari alla galassia di Andromeda“.

In tutto il mondo gli scienziati si interrogano sul fenomeno: “La relatività generale funziona perfettamente se prendiamo in considerazione le cazzate di Salvini – spega Giusi Luigeppe Gralangia, fisico italiano naturalizzato USA – ogni sua affermazione distorce la realtà in modo da non essere comprensibile per il senso comune degli esseri umani, e nonostante ne spari a raffica da ormai oltre un quarto di secolo, esse invecchiano molto lentamente e continuano a ottenebrare le menti per anni e anni. Ma i ritardi del sistema ferroviario, sotto la sua guida, sono un enigma che sfida i fondamenti stessi della razionalità. Alcuni miei colleghi, arresi all’impotenza nel trovare una spiegazione logica, ipotizzano che Salvini sia una reincarnazione malvagia del dio greco Chronos“.

Intanto è panico in Inghilterra: Salvini ha appena annunciato di avere in programma un viaggio a Londra e di voler fare una capatina alla celebre Clock Tower, sede del Big Ben.

Gianni Zoccheddu