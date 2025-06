Salvini: “Non andrò a votare i referendum perché troppo impegnato nel lavoro”

ROMA – È con malcelato rammarico che Matteo Salvini annuncia l’impossibilità di recarsi alle urne in occasione del voto per i cinque quesiti referendari dell’8 e 9 giugno. Il leader della Lega ha dichiarato quasi in lacrime che gli innumerevoli impegni di lavoro che lo tormentano da oltre 30 anni, lasciandogli a malapena il tempo di respirare tra una cazzata e l’altra, non gli permettono questa volta di adempiere appieno i suoi doveri di cittadino.

“Chiunque, anche all’opposizione, sa quanto lo spirito democratico pervada ogni fibra del mio corpo di materiale fecale anfibio, – ha affermato il vicepremier – ma le inderogabili incombenze del prossimo fine settimana impongono scelte dolorose: andare a votare per rafforzare i diritti di milioni di lavoratori, o presenziare allo stand internazionale sull’eccellenza italiana del lardo di Colonnata a Ibiza?“

L’agenda del Ministro delle Infrastrutture è talmente fitta di appuntamenti improrogabili, che in pochi si sentirebbero di dargli torto. Domenica 8, dopo la sveglia nel cuore del giorno alle 10 e 30, Salvini sarà costretto a consumare solo 3 dei suoi 4 abituali brunch, poi dovrà filare nella sua auto blu verso San Gimignano, per intervenire al convegno “Olio evo, quale scegliere per le bruschette di pomodori di Pachino e aglio di Costiglione?”, dove lo aspetta il suo quarto brunch. Dopo un pranzo veloce al ristorante stellato “Il Sazzagone“, ci sarà appena il tempo di giungere di corsa alla cena di lavoro che si terrà presso il ristorante stellato “Il Sazzagone“.

Lunedì poi, l’attività del vicepremier sarà ancora più frenetica. Dopo appena 2 mezze dozzine di ore di sonno, si troverà costretto a salire su un jet privato, che decollerà dal nuovissimo aeroporto toscano, fatto costruire dallo stesso ministro con i fondi del PNRR nei pressi del ristorante stellato “Il Sazzagone“. Il ministro giungerà a Ibiza giusto un attimo prima che il lardo di Colonnata raggiunga una temperatura troppo elevata per sprigionare appieno i suoi aromi.

Il rientro in Italia è previsto in serata, troppo tardi per recarsi al voto. Ma anche durante il volo Salvini si dedicherà al duro lavoro, inviando dal suo cellulare post xenofobi, foto a tema gastronomico e frasi da bimbomichia sui social.

Gianni Zoccheddu