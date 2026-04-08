Riparte il Calippo Tour ma si ferma a Cerignola: rubato furgone che trasportava oltre 500 pompini

Cerignola (FG). Uno stop improvviso ha interrotto le riprese di uno dei format più seguiti sui canali di OnlyFans d’Italia. La notizia ha gettato nello sconforto migliaia di abbonati barzotti che attendevano con ansia la tappa pugliese del Calippo Tour, il virale e provocatorio fenomeno social del momento.

L’umido furto è avvenuto nella notte: il furgone ufficiale del Calippo Tour, il mezzo itinerante dove le note creator intrattengono i fortunati prescelti, è stato sottratto con la rapidità di un’eiaculazione precoce dallo stallo in cui era stato parcheggiato. Secondo quanto emerge dalle prime indagini dei carabinieri, che stanno setacciando le immagini della videosorveglianza e del vicino casello autostradale dell’A14, il furto sarebbe stato commesso da professionisti del settore e non da amateur. Sul posto nessun segno di effrazione, sono stati rinvenuti solo i fori dove la gente infila il cazzo.

Le ragazze hanno dichiarato: “Ci hanno rubato tutto, c’erano oltre 500 pompini regolarmente detenuti e non sarà facile ricominciare! Guardiamo il lato positivo: del furgone per fortuna ci hanno lasciato i Glory Hole, ripartiremo da qui”.

Vittorio Lattanzi