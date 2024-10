Oslo [Cremona] – “Clamoroso al Cibali”, avrebbe detto una volta Sandro Ciotti. È infatti di poche ore fa l’incredibile retromarcia del Comitato del Premio Nobel per la medicina, che dopo aver assegnato l’importante onorificenza al biologo statunitense Victor R. Ambros per i suoi studi sul microRNA, è clamorosamente tornato sui suoi passi per assegnarlo a Filippo Filippovic Preobrazenskij, un carpentiere cremonese di origini russe che è riuscito a prenotare una visita dermatologica attraverso il Sistema Sanitario Nazionale e fissarla in una data a distanza di soli 6 mesi.

Il signor Filippovic è rimasto molto sorpreso quando dall’altro lato del telefono gli si faceva presente che fortunatamente una persona in lista di attesa da 2 anni era deceduta a causa di un melanoma prima di poter fare la biopsia per una strana macchia sul collo, liberando così un posto da qui a 6 mesi e 12 giorni. Venuto a sapere dell’evento e conoscendo le attuali condizioni del sistema sanitario italiano, il Comitato per il Nobel non ha potuto fare altro che cambiare la sua decisione per premiare la grandissima eccezionalità di questo exploit fuori dall’ordinario.

Filippovic dal canto suo si è detto onoratissimo e speranzoso di poter andare a ritirare il premio personalmente: “Il Nobel lo ritirerò sicuramente, visto che la cerimonia d’assegnazione è in questi giorni e visto che io non me la tiro come Bob Dylan, ma spero di poter presenziare anche alla biopsia del mio neo sospetto fra sei mesi. Comunque male che vada avrò una bella foto per la lapide“.

Fabio Corigliano

(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al contributo di Arnaldo di Latebiosa)