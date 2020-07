BRASILIA – Dopo la notizia della positività al Coronavirus del presidente Bolsonaro – festeggiata da molti brasiliani come la vittoria dei Mondiali di Calcio del 1958 tanto da far balzare in testa nei trend topic l'hashtag #ForcaCovid – in tanti hanno chiamato in causa il karma. Nessuno infatti ha dimenticato l'atteggiamento strafottente che Bolsonaro ha sempre avuto verso la pandemia,...