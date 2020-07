Studioaper (TO) - Sono circa 87 milioni* gli Italiani over '70 che ogni estate, incuranti delle prescrizioni mediche divulgate dal Ministero della Salute e dalle più autorevoli testate giornalistiche di Italia 1, escono di casa nelle ore più calde, spesso solo per farci preoccupare. La testimonianza - "A quelle ore ci sono i meglio cantieri" spiega Vezio Bacucco, assiduo frequentatore...