Papa Bergoglio scambia il Muccassassina per un seminario

ROMA – È un Papa Bergoglio sempre più determinato a eradicare la frociaggine dalla Chiesa quello che si è presentato ieri sera, per errore, in via del Portonaccio, in zona Tiburtina, presso il locale Qube dove si tengono le abituali serate LGBTQ+ “Muccassassina“, scambiandolo per un seminario.

In settimana Francesco aveva lanciato l’iniziativa “Segatevi con le figone“, in cui invitava gli aspiranti sacerdoti a guardare siti porno esclusivamente etero, usare il catcalling alla vista di ragazze in minigonna e appendere in ogni edificio appartenente al clero poster e calendari di belle donne, il più nude possibili.

L’iniziativa era rivolta alle diocesi di tutto il mondo, ma il Papa si è concentrato in particolare sulla capitale italiana, sede dello Stato Pontificio, occupandosi personalmente dell’invio per posta di centinaia di calendari di Sabrina Ferilli, da affiggere all’esterno di ogni seminario in modo da chiarire subito l’orientamento sessuale da tenere.

La proposta è stata accolta molto positivamente dalla stragrande maggioranza delle strutture ecclesiastiche, ma Papa Francesco si è visto rispedire al mittente un calendario destinato al seminario romano “John Holmes” di via Deltutto Eccezionale 212. Non si trattava però di un rifiuto da parte di qualche checca isterica che interpreta l’amore verso Gesù troppo carnalmente, ma di un errore del servizio postale, che aveva recapitato il calendario in via del Portonaccio 212, dove si tengono le serate del Muccassassina.

Ignaro dell’errore, e seguendo l’indirizzo del mittente che aveva rifiutato il calendario, Papa Bergoglio si è quindi presentato personalmente al locale Qube, per controllare la situazione. Dopo in primo momento di esitazione fuori dall’ingresso, Francesco ha cominciato a vedere clienti maschili vestiti con gonne e abiti stravaganti e sgargianti entrare nel locale, convincendosi quindi che si trattasse effettivamente di un seminario.

All’interno, papa Francesco ha però cominciato a polemizzare per la sostituzione del Te Deum suonato dall’organo a canne con Relax dei Frankie Goes To Hollywood mandata dal DJ alla console, per il colore delle mutande di alcuni avventori – “Quelle ufficiali della chiesa sono solo rosso porpora“, avrebbe puntualizzato – e per la presenza di numerose donne – “Ho detto che dovete segarvi con le immagini delle donne, giusto per dimostrare che non siete finocchi, non farci sesso davvero, altrimenti che fine fa la castità? Inoltre frequentare donne vere è da effemminati“.

I gestori e organizzatori del Mucassassina hanno voluto tranquillizzato il Papa appendendo il calendario della Ferilli, cosa che non è dispiaciuta a diverse clienti lesbiche, e accompagnandolo all’uscita. Francesco ha comunque lanciato un monito prima di lasciare il locale: “Tornerò a controllare che sia tutto a posto, e quando lo farò voglio vedere le pagine del calendario tutte appiccicate con sperma secco, altrimenti vi mando Valeria Marini!“

Vittorio Lattanzi e Gianni Zoccheddu

(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al contributo di Box)