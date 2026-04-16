“Nove mesi al buio sono noiosi”. Apple lancia iPhone per il feto

Cupertino – Preoccupata dal fatto che esistano ancora umani che non hanno accesso allo smartphone, Apple ha presentato l’iPhone Fetale, un device per chi deve ancora nascere ma già vorrebbe suicidarsi.

“Nel 2026 è assurdo vivere nove mesi senza luce né Wi-Fi, inaccettabile. Finalmente anche i feti avranno il diritto a rovinarsi la vista su uno schermo da 5 pollici“, ha dichiarato Tim Cook.

Alcune note tecniche: il device è impermeabile a liquido amniotico, vomito e urina, riconosce il cordone ombelicale con impronta digitale e ha alcune applicazioni preinstallate molto utili al futuro nascituro. Ad esempio un’app per contare i calci dati alla mamma nel pancino e una che permette di fare le live durante le ecografie di controllo che si chiama “EcoTok”.

“Presto potrò ghostare la placenta e uscire di qui per fare risse, maledetti boomer del cazzo, vecchi di merda“, ha postato un feto incazzato di Torino alla 32ª settimana.

Apple però avverte: dopo il parto il dispositivo viene espulso con violenza e va buttato. Noi crediamo che 2700 euro per soli nove mesi d’utilizzo siano comunque un vero affare.

Fabio Corigliano