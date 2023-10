“Nostre strade divise da tempo, è ora di prenderne atto”. Renzi scarica Calenda

Terzo Po (LO) – È finita. La relazione tra Renzi e Calenda è giunta al capolinea. È stato lo stesso leader di Italia Viva a dichiararlo con un lungo post social. “La mia relazione con Carlo Calenda, durata quanto 200 euro in mano a Fagioli, finisce qui”, scrive. Un annuncio non inaspettato, che arriva a seguito dei fuori onda registrati da Lercio: in uno il leader di Azione avrebbe espresso apprezzamenti e fatto commenti fuori luogo nei confronti di un sindacalista della CGIL, in un altro addirittura avrebbe chiesto un threesome a un’operaia e una colf.

Renzi ringrazia l’ex compagno “per i due giorni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita: nuova risonanza mediatica”. I due si sono conosciuti anni fa durante un aperitivo fra gli ex PD organizzato tramite gruppo Facebook. La separazione arriva dopo mesi di tira e molla, ma non è certo una sorpresa: nel suo comunicato, Renzi scrive: “Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è il momento di prenderne atto”.

Poi prosegue: “Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, le politiche che negli anni hanno fatto allontanare la sinistra dalla classe dei lavoratori”. Al termine del comunicato, però, il leader di Italia Viva aggiunge una nota dal sapore istituzionale: “Tutti quelli che sperano che Italia Viva si indebolirà, sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo sudore di Calenda”.

Andrea Bonechi