Non più solo Genitore 1 e 2: da oggi si potrà sceglierlo fino a 99 come nel calcio

Da quando nel 2019 la Corte di Appello ha bocciato un decreto firmato da Matteo Salvini (allora ministro dell’Interno), che imponeva l’uso delle parole Padre, “uomo con il cazzo e i pantaloni”, e Madre, “donna con la fregna e la gonna”, a favore delle diciture Genitore 1 e Genitore 2 sui documenti elettronici dei minori, in molti avevano storto il naso. Tra questi Il signor Ronaldo Cristiano, 33enne bellunese, detto CR7, che avvertì da subito disagio – “Con questa dicitura non riesco più a sentirmi padre”– e fu il primo ad avanzare un’ufficiale istanza per una modifica al decreto in tribunale dopo essersi visto rigettare la sua richiesta all’anagrafe.

Secondo il signor Ronaldo, il riconoscimento della dicitura genitore 7 lo avrebbe distinto inequivocabilmente dalla madre, togliendo il disagio e riconsegnandoli il senso della genitorialità che aveva smarrito.

Alla notizia della richiesta di modifica, molti altri genitori con lo stesso disagio genitoriale hanno aderito all’iniziativa, dal Signor Michele Giordano di Gela, che ha chiesto di ottenere il 23 senza particolari meriti cestistici, al noto motociclista Valentino Rossi che chiede il riconoscimento del Genitore 46.



Il tribunale ha accolto la richiesta di modifica, in quanto rappresenterebbe una limitazione alla libertà genitoriale, ma stabilisce che i numeri potranno essere scelti da 0 a 99, come in serie A, ma essere senza simboli e senza possibilità di frazioni.

Vittoria amara per Mazzocchi dello Zoo, che pur avendo sostenuto e ottenuto la modifica non potrà comunque essere Genitore 105.

Vittorio Lattanzi

Quest’articolo è stato scritto anche grazie al sostegno di Box.