Roma - Tra le misure al vaglio del Governo per affrontare la crisi epidemica, è trapelata stamane la proposta di un Primo Maggio alternativo, per permettere agli italiani di festeggiare il lavoro, nonostante il divieto di assembramento e nonostante il fatto che il lavoro non ce l'abbiano più. "Mi è venuta questa idea per un semplicissimo discorso di continuità: se...