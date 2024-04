Morto Tancredi, lo storico clochard di Montecarlo

Montecarlo (PdM) – Si è spento ieri all’età di 83 anni Tancredi Villi Maria De’ Villanova Delle Torri, conosciuto semplicemente come Tancredi, storico clochard di Montecarlo. La morte, dovuta secondo il medico legale a un’intossicazione da caviale, l’ha colto sulla sua consueta panchina, progettata per lui da Santiago Calatrava. Tancredi, l’ultimo rampollo di una prestigiosa dinastia di clochard monegaschi, lascia un vuoto profondo tra i cittadini di Montecarlo che da anni avevano imparato a convivere con la sua presenza. In molti per esempio lo ricordano mentre chiedeva l’elemosina dicendo: “Mi scusi, buon uomo, ha mica 1.200 euvo pev il biglietto del TGV pev Pavigi?“, oppure mentre sorseggiava dello champagne dal tetrapack.

I suoi concittadini gli dimostravano affetto in tanti modi: alcuni lasciandogli un foie gras sospeso al ristorante Da Rampoldi, altri portando delle tartare di vacca fiamminga per i suoi due inseparabili cani, Standard & Poor’s, due meravigliosi pastori tibetani. Lo ricordano con affetto anche i componenti della famiglia reale: “Gli volevo molto bene – ricorda Carolina di Monaco – mi ha sempre colpito la sua dignità nonostante possedesse solo quattro Rolex”.

Le esequie si terranno domani nella cattedrale di Monaco, dove non mancheranno le partecipazioni illustri: Jannik Sinner pronuncerà il discorso commemorativo, mentre Charles Leclerc ha già dato la sua disponibilità per condurre il carro funebre, una Bentley Bentyaga da 200.000 euro

Ora, in base al rigoroso ordine di successione, il suo posto verrà preso da Ranieri Villi Maria De’ Villanova Delle Torri, l’ambizioso nipote di 54 anni che da tempo mirava alla panchina alla quale era predestinato. Il rampante nipote clochard ha promesso che non farà rimpiangere il suo illustre predecessore e per dimostrare tale impegno ha immediatamente chiesto 1.300 euro per il biglietto del treno.

Il corpo di Tancredi verrà cremato e le sue ceneri sparse sulla tomba di Grace Kelly. Allo storico clochard, inoltre, verrà dedicata una variante del circuito del Gran Premio di Montecarlo di Formula Uno, la “Variante Tancredi”.

La redazione

(Questo articolo è stato scritto anche grazie al sostegno di Box)