Milano, commesso sventa una rapina impedendo a un ragazzo di comprare un panettone da 50 euro 

MILA(NO)- Un commesso del supermercato Conad in zona Lorenteggio ha sventato ieri un tentativo di rapina all’interno del punto vendita. L’uomo, un trentenne residente a Prepuziate di cui sono state rese note solo le iniziali X. X., si trovava nel reparto gastronomia quando ha intercettato dei movimenti strani da parte di un individuo.

Il sospetto stava riponendo nel carrello un prodotto della casa dolciaria Luxury pussy: un panettone da 50 euro ai grani austro-ungarici lievitato su bitcoin. Insospettito dalla nonchalance con cui il sospetto stava maneggiando il costoso prodotto, X.X. si è avvicinato silenziosamente e, constatato il pericolo, ha preso il panettone e l’ha gettato fuori dal carrello, con una grande prontezza di riflessi.

X.X.: “Ma ha visto quanto costava il panettone?”

Cliente sprovveduto: “No, quanto?”

X.X.: “50 euro”

Cliente sprovveduto: “50 euro? Ma è una rapina!”

X.X.: “Sì, ha rischiato grosso”

Cliente sprovveduto: “Grazie per avermi aiutato. Vado subito dai carabinieri a fare la denuncia. Se la sente di testimoniare?”

X.X.: “Certo”

Cliente sprovveduto: “Mi ha letteralmente salvato. Posso baciarla?”

X.X.: “Ho l’herpes”

Cliente sprovveduto: “È un sì?”

X.X.: “Mmm”

Cliente sprovveduto: “Mmm”

[gemiti di piacere]

L’episodio ha riscosso l’apprezzamento della direzione del punto vendita, che ha lodato l’intraprendenza e il sangue freddo del commesso. “X. X. si è comportato come un eroe: in un momento complicato ha agito con lucidità, mettendo al primo posto la sicurezza dei nostri clienti. Per questo abbiamo deciso di premiarlo con un panettone gourmet con bio-canditi e crema di pistacchio consenziente“ ha dichiarato il direttore del supermercato.

Alfonso Biondi