Meteo instabile, la protesta delle zanzare: “Così non possiamo lavorare”

PRURI (TO) – Caldo, freddo, poi di nuovo caldo, poi la grandine, poi l’anticiclone africano, poi le temperature scendono nuovamente di 15 gradi. Non ne possono più, le zanzare italiane, dell’instabilità del clima che sta mettendo in crisi l’intero comparto.

“Chiediamo maggiore rispetto per la nostra categoria – tuona la portavoce delle zanzare dalla sede di FederSangue a Pruri, nel torinese – già piangiamo un numero impressionante di morti sul lavoro, tra zampironi, ultrasuoni, racchette elettrificate e spiaccicamenti vari, vorremmo almeno poter svolgere la nostra attività stagionale con continuità”.

Le richieste degli insetti ematofagi sono chiare: “Siamo a metà giugno, di solito a questo punto della stagione abbiamo già diverse settimane di lavoro alle spalle. Vogliamo che il governo italiano intervenga con dei ristori, che ne so, delle sacche di plasma per compensare tutto il sangue perso in questo periodo di meteo instabile e con degli interventi legislativi volti a salvaguardare la nostra categoria, come ad esempio la messa al bando delle zanzariere. Inoltre ci auguriamo che muti l’atteggiamento degli umani nei nostri confronti: basta con la zanzarofobia, in fondo vogliamo solo succhiarvi il sangue, non chiediamo molto”.

“Ce lo dovete – prosegue l’insetto – dopotutto questo clima impazzito è la conseguenza del global warming che – su questo concordano tutti gli studi scientifici – è inconfutabilmente di origine antropica. Antropica, cioè voi umani teste di cazzo. Perciò direi che potreste venirci incontro senza troppe storie”.

Quindi, in attesa del grande caldo annunciato dai meteorologi per i prossimi giorni, le zanzare hanno deciso di incrociare le zampe in segno di protesta per 48 ore. Verranno assicurate solo delle sporadiche punture nella fascia di garanzia 19:00-20:00, giusto per non perdere l’abitudine di rompere i coglioni.

Eddie Settembrini

(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al contributo di Box)