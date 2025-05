Meloni fa autocritica: “Il mio è il miglior governo mai apparso sul pianeta Terra”

ROMA (Centre of the universe) – Prima o poi doveva succedere; anche la più granitica delle certezze non poteva durare in eterno e il giorno fatidico è giunto: Giorgia Meloni ha fatto autocritica.

In una conferenza stampa dai toni cupi, dentro una sala illuminata da tristi luci livide, il presidente del Consiglio è riuscito a malapena a trattenere lo sconforto, mentre comunicava la propria personale amara considerazione: “Non è facile trovare le parole per dirlo, ma il mio ruolo non mi esime da assumermi certe responsabilità anche quando si affrontano momenti difficili, per cui è giusto che gli italiani lo sappiano da me: il mio esecutivo è senza dubbio il migliore mai apparso sulla faccia della Terra“.

Un delicato giornalista di Libero ha tentato di rincuorare il premier facendo notare che, grazie al governo, la produzione industriale è comunque in calo ormai da 26 mesi consecutivi, ma Meloni ha ribattuto: “Grazie ma questo è merito degli italiani che hanno riscoperto l’importanza dell’agricoltura”.

Un altro empatico inviato del Giornale ha provato a sottolineare che il commercio al dettaglio è calato del 2,5%, quindi non un tonfo da poco ma la titolare di Palazzo Chigi ha impietosamente commentato: “Lo so ma è normale, gli italiani hanno imparato quanto si risparmi a far la spessa all’ingrosso!“

Infine un carinissimo cronista de La Verità ha cercato di risollevare l’umore di Meloni ricordandole che comunque alla faccia dei gufi lei continua a non sapere cosa sia lo spread, ma la Giorgia nazionale ha risposto: “Purtroppo l’Italia è piena di anti patrioti cui fa schifo vivere in un paese che ha bond più sicuri di quelli tedeschi“

Alla fine dell’incontro sono serviti Bignami, Foti, Lisei, Malan e diverse centinaia di bot per sorreggere l’affranta presidente del Consiglio mentre lasciava la sala. Un’immagine che ha gettato tutti nello sconforto, tranne l’opposizione, che ha già fiduciosamente indetto un tavolo comune per trovare il modo di rendere l’attuale governo il migliore mai apparso nell’intero universo.

Augusto Rasori