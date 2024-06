“Meglio il polonio”, “No, meglio sbranati”: Putin e Kim Jong-un litigano su come giustiziare la gente

PYONGYANG – Indiscrezioni sulla visita ufficiale di Vladimir Putin al collega dittatore Kim Jong-un. Sembra che l’accordo di cooperazione strategica, alla fine firmato, sia stato in forse fino all’ultimo a causa di un incidente diplomatico che si è verificato in un momento cruciale della missione diplomatica russa.

A un certo punto, infatti, il presidente Vladimir Putin ha regalato a Kim una limousine Aurus di fabbricazione russa e – dopo averla fatta accendere dal suo accenditore di automobili personale perché non si sa mai – si è messo al volante per scarrozzare il leader nordcoreano per le strade di Pyongyang. Dato che però Putin non le conosceva minimamente ma non voleva ammetterlo, i due si sono presto perduti e hanno cominciato a insultarsi a vicenda. Durante l’alterco, che stava quasi per farli venire alle mani (evenienza scongiurata dal fatto che ognuno pensava che l’altro potesse essere velenoso), Putin ha accusato Kim di essere un ciccione senza spina dorsale e di avere, “armi di merda, in senso letterale” – riferiscono le agenzie russe – minacciandolo poi di regalargli un servizio da tè.

Kim, dal canto suo, si sarebbe indignato per questo comportamento e avrebbe risposto con tredici peti (che nel chiuso di un abitacolo hanno il loro perché), oppure avrebbe fatto tredici peti e basta, senza motivo particolare. Alla fine, inoltre, i due avrebbero iniziato a scontrarsi sul modo in cui sia meglio assassinare gente innocente: polonio nelle narici, secondo Putin, sbranati da cani rabbiosi, per Kim Jong-un. Il G2 tra i potenti della terra sembrava compromesso ma all’improvviso si è rimesso in sesto quando la limousine ha travolto e spappolato un cieco che attraversava sulle strisce e il suo cane guida, cosa che ha suscitato molta ilarità. Putin e Kim Jong-un si sono abbracciati, in lacrime, e hanno riconosciuto che forse è il compromesso la soluzione migliore: il sistema più efficace per giustiziare qualcuno è probabilmente un pittbull radioattivo.



Stefano Pisani



(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al sostegno di Box)