Marche record. Trascorsa un’intera settimana senza catastrofi naturali

Triangolo delle Marche – Settimana da record nelle Marche: la regione al plurale ha trascorso un’intera settimana senza essere colpita da catastrofi naturali. Nessuna dichiarazione di stato d’emergenza o di calamità (detto ormai anche ‘Stato di Marche’) è stata emanata oltre a quelle già in corso… Ah no, asp cos’è il terr… Ah ok, era solo un maxitamponamento sulla A14.

Quindi dicevamo, Madre Natura manda i sismografi in ferie nelle Marche e ha anche smesso di far piovere tutta l’acqua dell’anno in un giorno, o forse i 10mila santi della regione hanno iniziato a dialogare. Oddio, cos’è ‘sto rumore? Ah no, è Icaro che sta atterrando sul mio terrazzo, scusate…

Ricordiamo comunque che alla regione manca ancora all’appello un tornado di di potenza F5 e uno Tsunami, si è vero, con l’Adriatico il rischio è basso ma non bisogna mai sottovalutare il vero superpotere dei marchigiani, ovvero quella capacità innata di amplificare i danni della natura, campo in cui siamo all’avanguardia nel mondo. Dateci 300mm di pioggia e vi daremo 5 morti, con 3 cm di neve possiamo garantire lo stesso numero di morti della strage di Bologna. Ed è questo il motivo per cui siamo oggetto di studio in tutto il mond… Oooh asp trema.. Il treno? Ah, no. Eh niente, finita la settimana da record: sarà un 3.4 io c’ho provato…

Vittorio Lattanzi