Maltempo, allerta rossa a “Ballando con le stelle” per le lacrime di Luca Barbareschi

Roma (RAI) – È il ministro della Protezione Civile Gaetano Musumeci il primo a diffondere l’allarme in vista del prossimo sabato sera: “Sulla base delle analisi dei nostri esperti climatologi, meteorologi e rilevatori dell’Auditel, in accordo con gli altri componenti del governo ho deciso di diramare l’allerta rossa in corrispondenza della imminente nuova puntata del programma condotto dalla sempre splendida Milly Carlucci. Sono siciliano, certe cose a noi non ci sfuggono”.



Era già stato il team di esperti formato dal colonnello Giuliacci, Paolo Sottocorona e l’intero staff di 3BMeteo a mettere tutti sul chi va là: “È stato un crescendo continuo di perturbazioni. Prima è stata diramata l’allerta gialla per i continui cambi di ballerino di Federica Pellegrini, poi l’allerta arancione per i confronti tempestosi tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli e, infine, i ripetuti avvisi sulla crescente pericolosità per la sicurezza del paese degli interventi di Luca Barbareschi“.

“Non abbiamo ancora visto la perturbazione Luca nel pieno della sua potenza“, ci informa Bernardo Gozzini, direttore del consorzio Lamma, “i pianti di Barbareschi nelle precedenti puntate di Ballando con le stelle sono stati solo degli scrosci rispetto alla mole di lacrime previste per il prossimo sabato sera”.

Milly Carlucci ha cercato di tranquillizzare gli italiani assicurando che saranno prese tutte le precauzioni possibili per limitare i possibili danni provocati dalla immancabile commozione dell’attore nato a Montevideo: “I nostri tecnici stanno approntando anche degli speciali sacchi di sabbia da applicare direttamente attorno ai condotti lacrimali di Luca. E adesso, per non correre rischi, sia gli spettatori in sala sia i giudici saranno muniti di appositi braccioli gonfiabili“.



Nel frattempo fremono le scommesse su quale sarà il prossimo racconto che farà deflagrare il pianto di Barbareschi. Al momento i due più quotati sono gli ascolti del suo reality “Se mi lasci non vale”, chiuso dopo sole tre puntate, e l’esperienza, devastante per chiunque, di aver recitato in un film con Alba Parietti.

Augusto Rasori