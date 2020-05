Roma (Vaticano) - Sulla ripresa delle messe era inevitabile che prevalesse il volere della CEI. Tuttavia il ministro che porta nel cognome una delle tre virtù teologali (no, non Bonafede) ha comunque preteso che fossero osservate tutte le precauzioni possibili perché i riti potessero svolgersi senza ulteriori problemi oltre a quelli che già hanno persone che non trovano di meglio...