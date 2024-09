Israele invia in Palestina un accordo di tregua all’interno di un missile

Si aprono nuovi promettenti spiragli di pace tra Israele e Palestina. Il premier dello stato ebraico Benjamin Netanyahu ha annunciato l’invio di una nuova proposta di cessate il fuoco redatta in 34 pagine e custodita all’interno del missile aria-superficie AGM-142 Have Nap. “I nostri caccia bombardieri sono già in volo per consegnare il ramoscello d’ulivo ai leader della striscia di Gaza; speriamo che i 360 chili di esplosivo a frammentazione presenti nella testata del razzo convincano i palestinesi della nostra buona volontà“, ha confermato anche il ministro degli Affari Esteri Israel Katz, preoccupato dai recenti fraintendimenti che hanno impedito un dialogo più costruttivo tra le parti, come gli ultimi 300 missili partiti per sbaglio.

Il governo israeliano è convinto che questa potrebbe essere la volta buona per porre fine alle ostilità e rivedere sani e salvi gli ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas. Per essere sicuri che il messaggio venga ricevuto, il testo è stato riprodotto in 50 copie e affidato ad altrettanti missili, per un totale di quasi due tonnellate di detonante pronto a far esplodere la pace. Una pioggia di speranza è in arrivo sulla striscia di Gaza, ma non solo: la proposta verrà consegnata con le stesse modalità anche a due importanti interlocutori dei colloqui, il Libano e l‘Iran. “Decine e decine di razzi sono già in viaggio anche verso Teheran e Beirut, siamo certi che verranno accolti positivamente e contribuiranno alla distensione dei rapporti in tutto il medio oriente“, ha assicurato il ministro della sicurezza nazionale, leader del partito di estrema destra Potere Ebraico e – va da sé – convinto pacifista, Itamar Ben-Gvir.

A rafforzare l’iniziativa di pace sono in arrivo anche ulteriori provvedimenti. Israele ha fatto sapere che la proposta non verrà consegnata soltanto ai leader politici coinvolti, ma anche alla gente comune: “Scriveremo il testo nelle munizioni dei nostri fucili d’assalto IMI Galil, una lettera per pallottola – spiega il titolare della Difesa Yoav Galant – Si tratta di oltre 100 mila caratteri per altrettanti proiettili, e ovviamente ci assicureremo che arrivino in più copie e il più velocemente possibile a tutta la popolazione della Striscia, donne e bambini inclusi“.

Gianni Zoccheddu