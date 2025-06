Iran. Khamenei concede apertura sulle donne: “Sono preziose, come scudi umani”

TEHERAN – Dopo le minacce di Trump, “forse vi bombardo, forse no, dipende se ho judo”, la Guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, ha supremamente fatto un passo avanti in tema di diritti umani, riconoscendo un ruolo ben preciso, e utile, alle donne. Parlando alla nazione, infatti, il supremo ha detto: “Le donne sono preziose, utilissime da usare come scudi umani – anche se l’aggettivo ‘umani’ non si addice a loro ma vabbè“, suscitando grande entusiasmo in tutto la popolazione dotata di pene.

“Una svolta importante, ora non sono più viste solo come portatrici di seme e incubatrici di futuri leader ma possono avere anche l’opportunità di difendere coi loro corpi immondi i sacri uomini dell’Iran, Allahu akbar!” ha commentato Mehrdad Tavakkoli, studioso iraniano di pari opportunità e autore del saggio “Le pari opportunità in Iran“, lungo mezza pagina.

Intanto, i Pasdaran denunciano che nelle 21 province iraniane prese di mira risultano morti 263 civili e 154 membri delle forze di sicurezza, mentre altri 222 morti non sono stati ancora identificati. “Una cosa gravissima. Sono morti civili che non c’entravano niente con l’esercito, e che avrebbero potuto essere tranquillamente ammazzati dal regime per esempio perché omosessuali oppure frustati in piazza per aver portato a passeggio il cane. Quante vite sprecate” ha spiegato Mohammad Karam, che aveva sostituito Hossein Salami, che aveva sostituito Qasem Soleimani, che è stato nominato prossimo capo dei Guardiani della Rivoluzione a morire ucciso da un missile vagante.

Sul fronte occidentale, tutti attendono le prossime mosse degli Stati Uniti, con Trump che ha dichiarato “sappiamo dove si trova Khamenei, non ho dato l’ordine di ucciderlo perché non so ancora come si scrive precisamente il suo nome completo, non vorrei fare sbagli, capite, è già morta tanta gente innocente”. Stando a indiscrezioni, The Donald durante l’incontro nello Studio Ovale con la Juventus, avrebbe chiesto “Voi fareste giocare delle donne nella vostra squadra?” proprio in risposta all’apertura di Khamenei sulle donne, aggiungendo poi, dichiarazione ripresa da pochissime testate, “io sì: le donne, con le palle ci sanno fare”.

Vedremo quali saranno le sue prossime mosse.

Stefano Pisani