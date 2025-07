“Hanno il futuro garantito su OnlyFans”. Sempre più coppie sognano solo figlie femmine

Ficaro (LO) – In una società allo sbando, dove ormai contano solo lo spritz, la pizza contemporanea e i follower, le coppie hanno finalmente iniziato a scommettere sul futuro: figlie femmine come chiave per la ricchezza da raggiungere con OnlyFans!

“Il successo professionale? Altro che università, studio e lavoro. Bastano una webcam, dei pacchi famiglia di preservativi e della vaselina, tutto rigorosamente ordinato su Temu“, ci spiega Kevin, papà lungimirante di Auroraboreale, nata pochi giorni fa.

Nel frattempo anche le cliniche iniziano a muoversi e propongono pacchetti “Femmina Assicurata”, con sconto per un eventuale secondo tentativo e accollo delle spese per l’eventuale eliminazione del figlio inutile e indesiderato.

“Una spesa che si ripaga da sola”, rassicura un consulente finanziario, dopo aver calcolato il break-even point della figlia neonata. Del resto, come dice il proverbio 2.0: “Dove non arriva il master in economia, arrivano un top di pizzo e uno smartphone”.

E mentre i nonni si lamentano che “ai loro tempi si sognava la laurea”, le nuove generazioni di genitori guardano oltre, verso un futuro di abbonamenti Premium e criptovalute incassate direttamente dalla cameretta. “Altro che mutuo, con un paio di reel ben fatti ci compriamo la villa al mare”, scherza Sciantal, già pronta a investire in un drone per le riprese aeree della figlia.

D’altronde, in un mondo dove il curriculum si misura in like e il talento in cuoricini, il vero sogno italiano non è più la stabilità, ma un profilo verificato e una caption che spacca e magari un’ospitata nell’ultimo quarto d’ora della Zanzara per aumentare i follower.



Fabio Corigliano