CERNOBBIO – Non sono ancora chiare le circostanze che hanno determinato il malfunzionamento di alcuni pannelli fotovoltaici in una centrale di energia solare di Pripiàte, città immaginaria nei pressi di Cernobbio.

Il guasto

“Ad un certo punto, i pannelli del quarto settore – racconta l’ingegnere anziano Leonida Tottuno – hanno cominciato a trasformare la luce solare in ombra, anziché in elettricità. Nessuno inizialmente credeva che l’impianto stesse generando ombra, come sarebbe stato possibile!? Ma quando sono arrivato sul posto, proprio sotto ai pannelli solari, c’era indubbiamente ombra”.

È stato così che “Nel tentativo di ripristinare il normale funzionamento dei pannelli, e ridurre la produzione di ombra” l’ing. Tottuno e i suoi colleghi ne hanno “modificato l’inclinazione mettendoli di taglio rispetto alla direzione della luce solare.“

Il fascio di luce

In maniera del tutto inattesa, proprio nel corso quest’ultima operazione, i pannelli avrebbero generato per pochi istanti un fascio di luce e calore in direzione della città, causando anche un piccolo incendio subito domato dai vigili del fuoco accorsi sul posto.

“Incredibilmente, benché la quantità di ombra fosse effettivamente diminuita, la produzione di energia era praticamente azzerata!” racconta ancora l’ing. Tottuno.

L’intervento

Si è quindi resa necessaria l’azione di una squadra di intervento che ripristinasse immediatamente la produttività dei pannelli, prima che la notizia raggiungesse la provincia di Sondrio. Le operazioni sono state coordinate dall’ing. Valerio Legazzo, per la parte tecnica, e dal dott. Bernardo Scelba, (social media manager del Consorzio delle Centrali Solari), per la gestione della comunicazione.

Per via del grande calore, gli uomini coordinati dall’ing. Legazzo hanno raggiunto i pannelli solari roventi quasi del tutto svestiti e protetti solo da una crema solare con SPF 50, che però non è stata sufficiente a impedirne l’abbronzatura.

La soluzione

La piena efficienza dei pannelli è stata infine ripristinata inclinandoli nuovamente in modo che fossero perpendicolari rispetto alla luce solare.

L’ing. Legazzo ha quindi tranquillizzato i presenti, spiegando che nel ciclo di generazione di energia elettrica per mezzo di pannelli solari è piuttosto frequente la produzione accidentale di ombra, nonostante non sia chiaramente indicato nei manuali di funzionamento della centrale.

Francesco Conte