Gioventù nazionale, flop per lo spritz all’olio di ricino

Stigiovanottidestaromabel (LA) – “Ciao, ragazzi, sono un giornalista in incognito che sta scrivendo un reportage sulla vostra nostalgia per il fascismo. Ci tenevo ad avvertirvi, sennò i vostri più illustri pensatori, tipo Giubilei, cacano il cazzo dicendo che non è corretto praticare giornalismo d’inchiesta senza farlo sapere alla parte osservata. Per cui fate finta che io non sia nemmeno qui e continuate pure nelle vostre attività di sempre, quelle cose profonde che fate voi, tipo rompere le noci con la fronte o ricordare quanto fosse gagliardo il Duce. Ah, bello quel coro che stavate intonando, come che faceva? Sieg Heil, giusto?“



Comincia così l’inchiesta che un nostro inviato ha condotto all’interno del circolo “88” di Gioventù nazionale, organizzazione che non ha nulla a che fare con il partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a parte essere la sua ala giovanile.

Sono diverse le iniziative che la sezione sta portando avanti in questi giorni, tutte all’insegna del senso civico, la difesa della legalità, il legame col territorio e la coesione sociale: “Stiamo studiando un nuovo sistema per fottere allo Stato i 500 euro del servizio civile“, ci rivela Salaria Guerra, responsabile della sezione, “per esempio organizzando corsi di manganellamento, manganellazione, insomma, corsi de menaje, e facendoli passare come attività legate al servizio. Non guardarmi così, non sono mica un nigeriano, per cui non è illegale“.



Ma negli spazi dell’associazione non si studiano solo iniziative benefiche: infatti, nella sala dedicata alla curva della Casertana, si sperimentano anche nuove bevande per allietare le serate tra camerati: “Questo, per esempio è uno spritz di mia invenzione“, ci spiega Gaspare Maurizi, ideologo del gruppo, “contiene 2 parti di Aperol e 3 parti di olio di ricino. Stranamente tutti sostengono che faccia, no, che fa schifo al cazzo, eppure il Duce ha prescritto olio di ricino a milioni di persone, possibile che il nostro fulgido punto di riferimento potesse consigliare qualcosa di cattivo?“

Augusto Rasori

(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al sostegno di Box)