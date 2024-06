Germania. Per l’estate torna di moda il braccio teso

Berlino (Quarto Reich) – I mass-media l’hanno già rinominata Ger-Manìa, il gesto-tormentone che impazza nelle lande tedesche: mostrare il braccio teso. Come tutte le grandi mode, è nata in Italia, ma è qui in terra teutonica che ha trovato la sua massima popolarità.

Sociologi e politologi sono convinti che questa estate tendere il braccio sarà il gesto più comune che residenti e turisti potranno osservare in giro per le città. Il 16% di voti raccolti da Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra tedesco, non è che uno degli effetti collaterali di questa nuova moda.

Come in Italia, anche in Germania il fenomeno è partito in sordina: c’era chi diceva “sto solo chiamando il taxi“, ma si trattava di una scusa debole, dal momento che raramente ci si trova in cento persone in una birreria di Monaco a chiamare un taxi, tutti insieme.

Un’altra interpretazione, proveniente da un anonimo presidente del Senato in carica, sostiene che l’angolo di inclinazione del braccio non sia di 30°, ma di 45°, e che quindi serva per riparare le cornee dai raggi UV-A e UV-B. L’ipotesi dell’ignoto Ignazio La Russa non spiega però perché il gesto viene fatto anche la sera e soprattutto mentre si organizzano ronde punitive rivolte ai migranti.

Le opposizioni democratiche si stanno organizzando in pratiche creative per resistere al dilagare di questa mania. Fabien Corziglien, designer poliamoros* residente su un pallone gonfiabile dentro la Sprea, ha dichiarato che appena vedrà qualcuno tendere il braccio, lui ci appenderà sopra un cappello particolare: quello da Babbo Natale, quello da poliziotto, o un caschetto antifortunistico. “È un’operazione costosa -spiega – dato l’elevato numero di persone che hanno iniziato a praticare il gesto. Ma sappiamo già tutti che l’alternativa per porre fine a questa moda sarà il bombardamento di Dresda tra qualche anno“.

Andrea H. Sesta

(Quest’articolo è stato scritto anche grazie al sostegno di Box)