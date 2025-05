Garlasco, nuovo colpo di scena: le gemelle Cappa sono in realtà una sola donna con doppia personalità

Roma – Il delitto di Garlasco sembrava ormai definitivamente chiuso con la condanna di Alberto Stasi – e la conseguente rivelazione al mondo del suo straordinario archivio porno – ma da qualche mese il caso è stato ufficialmente riaperto dalla procura di Pavia.

In questi giorni si stanno susseguendo dei colpi di scena talmente incredibili che sempre più gente sta disdicendo gli abbonamenti alle piattaforme di streaming, perché nessuna serie crime può competere con i plot twist della vicenda di Garlasco. Tra DNA, impronte mai analizzate, alibi smontati da un ex pompiere che probabilmente si trombava la madre del nuovo indagato, avvistamenti di ragazze in bicicletta con attrezzi da camino in mano, suicidi misteriosi, l’immancabile pista satanica e la presenza di Fabrizio Corona, il giallo di Garlasco è diventato, in questi giorni, l’evento più seguito dagli italiani.

E se l’opinione pubblica è divisa tra chi crede nell’innocenza di Alberto Stasi e chi invece ritiene che stia giustamente scontando una condanna a 16 anni per omicidio, sono invece tutti concordi nel considerare quanto meno inquietanti due figure mitologiche apparse da subito sulla scena di questo giallo: le gemelle Cappa, cugine della vittima.

E riguarda proprio loro l’ultimo incredibile colpo di scena su questa vicenda: un testimone anonimo, infatti, ha fatto una rivelazione clamorosa: le gemelle Cappa non esistono. Non sono mai esistite. Le gemelle Cappa, in realtà, sono una persona sola: si chiama Roberta Cappa, detta Robe di Kappa, e soffre di doppia personalità.

“Noi non c’entriamo niente con questa storia – ci dice Roberta Cappa che abbiamo intervistato a Garlasco – io posso confermare l’alibi di mia sorella e lei può confermare il mio, vero sorellina? [Cambia voce e risponde]: Sì sì, è vero!”.

Come influirà questo colpo di scena sulle nuove indagini sul delitto di Garlasco ancora non lo sappiamo. Ma una domanda se la stanno ponendo tutti: che cazzo c’entra Fabrizio Corona?

Eddie Settembrini