Fisico scopre particella subatomica infinitesimale, ma era solo lo sconto sulle accise del governo

GINEVRA – I fisici le avevano già dato un nome: “Trumpenis”, e secondo le misurazioni effettuate al Cern sarebbe dovuta essere la più piccola particella elementare osservata finora. Più piccola di un quark, di un elettrone, di un neutrino e della deontologia di Maurizio Belpietro. Con una massa pari a 8 x 10-39 kg, risultava centinaia di volte meno pesante del neutrino, e il suo campo gravitazionale più ininfluente di un deputato del PD.

Ma la sensazionale scoperta, che aveva acceso l’entusiasmo della comunità scientifica mondiale, si è rivelato un errore: l’acceleratore di particelle di Ginevra aveva semplicemente rilevato lo sconto pari a meno dell’1% sul prezzo della benzina, generato per effetto del decreto sulle accise del governo Meloni.

“Se lo consideriamo in proporzione ai consumi medi giornalieri, alla semi stagnazione economica, agli aumenti dell’inflazione e al valore reale degli stipendi italiani, il provvedimento tampone dell’attuale governo è talmente esiguo che non stupisce possa essere stato confuso con una particella subatomica”, spiega il fisico teorico italo-americano Tony Truante.

Le parole di Truante sembrano trovare conferma in un altro recente episodio di “falso positivo” accaduto sempre al Cern poche settimane fa, ma di cui si è saputo solo in questi giorni, e che riguarda ancora una volta il taglio delle accise. Uno degli strumenti più sensibili e tecnologicamente avanzati del centro di ricerca avrebbe misurato una frazione di tempo di circa 5,39 x 10-45 s, un decimo del cosiddetto tempo di Plank, il più piccolo intervallo temporale misurabile, ovvero quello che impiega un fotone per percorrere una distanza pari alla lunghezza di Plank.

Anche in questo caso, ad essere rilevata è stata la durata stessa del decreto sulle accise che, lo ricordiamo, viene prorogata di settimana in settimana, dando la stranissima e sicuramente fallace sensazione che il governo Meloni stia solo tergiversando e prendendo – appunto – tempo, perché non sa che cazzo fare.

Gianni Zoccheddu