Facebook. Da domani sarà obbligatorio ringraziare uno per uno tutti quelli che ti fanno gli auguri

PALO BASSO – Fa discutere l’ultima novità annunciata dal social network più popolare del mondo: sembra infatti che da domani su Facebook sarà obbligatorio rispondere individualmente a tutti i messaggi di auguri inviati il giorno del compleanno, pena la sospensione del proprio account per un mese (equivalente alla pubblicazione di una foto in cui si vede mezzo capezzolo).

Si dice che la misura sia stata pensata per aumentare il numero di interazioni degli utenti e quindi il traffico di dati sulla celebre piattaforma web. Gli analisti di Mark Zuckerberg hanno calcolato che oltre il 90% degli iscritti si limita a scrivere un generico ringraziamento collettivo a fronte di decine o centinaia di post di auguri, sottraendo a Facebook migliaia di potenziali messaggi al giorno.

C’è però chi sostiene che questa sia una decisione punitiva verso gli utenti troppo popolari del social network, dettata dalla gelosia di Zuckerberg. Pare infatti che il 25 dicembre un iscritto alla piattaforma abbia ricevuto un numero di post di auguri maggiore di quelli dello stesso fondatore di Facebook. Sarebbe persino stato individuato il profilo incriminato:

Jesus, Founder presso Cristianesimo

Precedentemente, Moltiplicatore di pani e pesci

Precedentemente, Figlio di madre vergine

Vive a Nazareth

Di Betlemme

Follower: 148.000.888

Mark Zuckerberg sembra che non abbia affatto gradito tutta la popolarità del misterioso utente: “Se così tanti gli hanno fatto gli auguri per il suo trentatreesimo compleanno, il prossimo anno questo Jesus li dovrà ringraziare uno a uno! Voglio proprio vedere come fa! Gli ci vorrebbe un miracolo! Comunque è uno sfigato che si becca un solo regalo tra Natale e compleanno!”

In Italia c’è curiosità per vedere come reagiranno i personaggi pubblici attivi sul social network, compresi i protagonisti della politica. Si ipotizza che Nicola Zingaretti il 17 marzo sarà costretto a rispondere a ben una ventina dei messaggi di auguri, mentre Matteo Salvini qualche giorno prima, il 9 marzo, dovrà ringraziare uno per uno oltre 2 milioni di profili falsi creati da Luca Morisi.

Andrea Michielotto